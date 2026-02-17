Curiosidades

«Therians» en RD se preparan para asistir a su primer encuentro

Vidal Sepulveda Send an email Hace 1 hora
12 Se lee en 1 minuto

La tendencia de los “therians”, personas que aseguran identificarse espiritual o psicológicamente con animales, llega a República Dominicana tras viralizarse varios videos en redes sociales como TikTok e Instagram.

En las últimas horas ha circulado un audiovisual en el que un joven afirma ser dominicano y anuncia un supuesto encuentro entre seguidores de esta tendencia. “Hola, tenemos junte de therians, ando ready con la cola… los dominicanos somos los mejores, vamos allá”, expresa en el clip que rápidamente generó reacciones y debate entre usuarios.

Fuente: CDN

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 1 hora
12 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Hombre entierra su BMW en cemento para evitar embargo en Rusia

Hace 5 horas

Qué es la adicción al sexo, cuándo se diagnostica y cómo se puede tratar

Hace 1 día

16 de febrero: Día del crush del amor no correspondido

Hace 1 día

Perro hace amistad con ladrón que entró a su casa

Hace 6 días
Botón volver arriba