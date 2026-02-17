«Therians» en RD se preparan para asistir a su primer encuentro

La tendencia de los “therians”, personas que aseguran identificarse espiritual o psicológicamente con animales, llega a República Dominicana tras viralizarse varios videos en redes sociales como TikTok e Instagram.

En las últimas horas ha circulado un audiovisual en el que un joven afirma ser dominicano y anuncia un supuesto encuentro entre seguidores de esta tendencia. “Hola, tenemos junte de therians, ando ready con la cola… los dominicanos somos los mejores, vamos allá”, expresa en el clip que rápidamente generó reacciones y debate entre usuarios.

Fuente: CDN