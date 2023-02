Thomas H. Lee aparece muerto con una herida de bala en su oficina de NY

El multimillonario Thomas H. Lee ha aparecido muerto en su oficina de Nueva York. Según fuentes policiales, fue su asistente personal quien lo encontró en el baño con una herida de bala autoinfligida en la cabeza. Al lado del cuerpo estaba el revólver Smith & Wesson de Lee.

Graduado por la universidad de Harvard, Thomas H. Lee, de 78 años, presidía Lee Equity Partners, empresa de capital privado que fundó en 2006. A lo largo de su trayectoria fue director de numerosas empresas públicas y privadas, incluidas Aimbridge Hospitality, General Nutrition Companies, K-MAC Enterprises, Metris Companies, MidCap Financial, Papa Murphy’s, Playtex Products, Snapple Beverage, The Edelman Financial Group, Vail Resorts, Vertis Holdings, Warner Music Group y Wyndham International, entre otros.

En 1994 saltó a la fama por la venta de la marca de té helado Snapple por 1.700 millones de dólares. Thomas H. Lee realizó la transacción dos años después de haberla comprado, «con un rendimiento de 32 veces el capital social».