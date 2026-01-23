TikTok vendió el 80 % de sus acciones para poder continuar operando en EE.UU.

Este jueves más del 80 % de las operaciones de TikTok en Estados Unidos, fueron vendidas a inversores no chinos, poniendo fin a las amenazas de prohibición de la aplicación del presidente Donald Trump.

La operación transfiere el control de la red social a una nueva empresa conjunta conformada por Oracle, Silver Lake, la firma emiratí MGX y entidades vinculadas a Michael Dell, mientras que ByteDance, la matriz china de TikTok, conservará cerca del 19,9% del capital.

Desde 2019, TikTok se enfrentó a intentos de bloqueo impulsados por legisladores, universidades, el Ejército y la Casa Blanca, incluso sufrió un apagón de 14 horas, todo impulsado por un supuesto problema de seguridad nacional.

“La empresa conjunta, de propiedad mayoritariamente estadounidense, operará bajo medidas de seguridad definidas que protegen la seguridad nacional mediante protecciones de datos exhaustivas, seguridad de algoritmos, moderación de contenidos y garantías de software para los usuarios estadounidenses”, afirmó el nuevo grupo propietario mediante un comunicado.

Adam Presser fue designado como director ejecutivo, y en Will Farrell, como director de Seguridad. Asimismo, Shou Chew será el director ejecutivo de TikTok en Estados Unidos; Kenneth Glueck, vicepresidente ejecutivo de la oficina del CEO de Oracle; y representantes de Susquehanna International Group, Silver Lake y MGX, entre otros.

Tras el anuncio, Trump celebró el acuerdo y lo consideró clave para la continuidad de la aplicación en el país. “¡Estoy muy contento de haber ayudado a salvar TikTok!”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Además, agradeció a su homólogo chino por el apoyo. “También me gustaría agradecerle al presidente Xi, de China, por trabajar con nosotros y, en última instancia, aprobar el acuerdo”, afirmó.

Fuente: Panorama