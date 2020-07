Tips para reintegrarte a las actividades turísticas de forma segura

Luego de meses de confinamiento, ya por fin nos reintegramos a las actividades turísticas. Si bien esto se hace de la mano de un protocolo de seguridad por parte del Gobierno para preservar la salud de todos, también hay que tomar en cuenta que sobre nuestros hombros recae la responsabilidad individual de cuidarnos. Es por ello que aquí te damos 5 consejos para que disfrutes de esta reapertura de forma segura.

Piensa en los demás. En caso de que tengas alguno de los síntomas del COVID-19 o que hayas tenido contacto con una persona que dio positivo al virus, lo ideal es que te quedes en casa para no exponer a los demás o que al menos seas sincero sobre tu condición con las autoridades del lugar que visites. Recuerda que no se trata solo de evitar contagiarte, sino también de cuidar a otros y no contribuir a que la pandemia siga propagándose. De seguro a ti no te gustaría que alguien infectado ponga en riesgo tu salud presentándose a un lugar público, ¿cierto? Pues tampoco lo hagas.