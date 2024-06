Tobías: Modificar Constitución no es prioridad, RD tiene «demasiados» problemas para enfrentar

Send an email

SANTO DOMINGO.- “La modificación de la Constitución de la República no es una prioridad en los actuales momentos, ya que el pueblo dominicano está sufriendo múltiples problemas que este gobierno en vez de mejorar ha empeorado, a pesar de la gran cantidad de recursos económicos que manejó en estos cuatro años”, advirtió Tobías Crespo, vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo (FP) en la Cámara Baja.

Señaló que hay problemas en el sector energético, donde la población se queja no solo de los apagones, si no por la alta facturación. También citó el sector salud, y puso como ejemplo la falta de camas e insumos, y los medicamentos de alto costo que no aparecen, lo cual ha provocado la muerte de muchas personas que se beneficiaban de ese programa social.

“Aquí hay problemas muy fuertes que este gobierno en los cuatro año no avanzó. Aquí los problemas del transporte se han empeorado, los escándalos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant), que involucra la suma de RD$1,317 millones 350 mil 997 pesos, vemos que la sociedad y toda la población espera sanción y todavía nada”, puntualizó.

El vocero de los congresistas de la FP en la Cámara de Diputados citó además, el deterioro del Sistema Nacional de Atención y Emergencias de Seguridad 911 y el reciente escándalo del Ministerio de Educación, denunciado por un programa de televisión, que involucra la suma de unos 50 mil millones de pesos para la compra de vehículos eléctricos y estaciones de carga, y el ministro Ángel Hernández, al defenderlo solo dijo que no eran 50 mil, que hubo un error y que eran 387 millones de pesos, cuando la República Dominicana todavía está en pañales en ese sentido.

“Nosotros pensamos que hay otras prioridades para tu embarcar a un país que salió recientemente de unas elecciones, en una discusión de una reforma constitucional para un supuesto candado que no existe, y supuestamente para garantizar un Ministerio Público independiente, que de hecho ellos han dicho que ha actuado de manera independiente. Entonces no hay necesidad de modificar si es independiente”, indicó.

Tobías Crespo señaló que lo que debiera discutirse, es cuáles problemas el Partido Revolucionario Moderno (PRM) resolverá, porque tienen 4 años y van para ocho, no han resuelto ninguno y por el contrario se han empeorado, como los problemas del medio ambiente, la inseguridad ciudadana y los altos precios de los alimentos, que ha provocado que en algunos familias no se pueda comer tres veces al día.

“La FP siempre ha defendido y defenderá la Constitución de la República por encima de todo. No es defendiendo la Constitución del 2010, porque haya sido promulgada por Leonel Fernández, como dicen algunos, esa Constitución fue fruto de un proceso de consulta con todos los sectores de la sociedad”, recordó, en una nota de prensa.

En ese sentido, el diputado de la principal organización opositora del país recordó que incluso todavía faltan decenas de leyes para adecuarla a la Constitución que todavía el Congreso Nacional no las ha aprobado, por lo que deben aprobarse y consensuarse lo antes posible.

Fuente: el Nuevo Diario