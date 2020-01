Todavía no aparece el dinero para trasladar venezolana asesinada por raso de la Policía

Humberto Colmenares, hermano carnal de la occisa, dijo que no le han valido nada las diligencias realizadas en la Policía Nacional y la Embajada Venezolana en el país. Señaló que un oficial de la uniformada identificado como Pimentel lo llamó para ofrecerles 1,000 dólares, pero que tampoco con eso han cumplido.

“Ya son 18 días que ella tiene de muerta y no hemos logrado nada. Nadie nos da nada, pero ese dinero lo vamos a conseguir, vamos a empezar a pedir en las calles”, dijo Luis Eduardo Delgado, cuñado y hermano de crianza de la víctima de feminicidio.

Solicitan a las personas que les ayuden con “algo”, pues no desean enterrar a su familiar en la República Dominicana, ya que guardan la esperanza de algún día retornar a su tierra y no les gustaría que su sepultura quede aquí, sola.

Pese al clamor de ayuda de parte de los parientes de Nersi María Colmenares para llevar su cadáver a su natal Venezuela, no se ha conseguido el dinero para ello, situación que los tiene desesperados y dispuestos a “vender algunas de sus cositas” y salir a las calles “a pedir”.

Con evidente decepción y frustración, el hombre detalla los resultados infructuosos de las diligencias que han hecho. Su voz se escucha impotente y desesperada.

“Estamos aquí tratando de resolver, haciendo diligencias, pero todavía nada. No hemos recibido ningún tipo de información de la embajada, solamente que la familia mía tenía que ir a la embajada de Venezuela y solicitar el papeleo para la repatriación del cuerpo, pero cuando fueron allá le dijeron que ellos no tenían recursos. En la embajada de acá no han hablado nada, solamente llenaron un papel y eso fue todo y en la Policía dice que iban a ver si recogían para ver si enviaban mil dólares y todavía estamos en la espera”, contó el hombre al ser contactado por Diario Libre por teléfono.