Todavía no hay detenidos por muerte de dos niños en San Pedro de Macorís

Todavía no hay detenidos por la muerte de dos niños que fueron embestidos por una yipeta en el sector Santa Fe, provincia San pedro de Macorís, a casi una semana de haber ocurrido el fatal accidente.

Los familiares de las víctimas acusan a una mujer de supuestamente provocar el accidente cuando viajaba en una yipeta.

Gerardo José Novel Taveras, padre de los niños Yeremi Novel, de 7 años, y de Yeferson Novel, de cinco, narró a Diario Libre que cuando sucedió el accidente, él iba caminando por las aceras del sector junto con los menores, los cuales acababan de salir del play de béisbol cuando de repente la yipeta los impactó.

“La yipeta se subió a la acera donde nosotros estábamos y que íbamos para nuestra casa, yo traté de detener a los que iban en el vehículo, pero ellos se fueron y todavía no los han agarrado”, se lamentó.

Manifestó que se sienten muy dolidos y aseguró que lo único que quieren es que los responsables den la cara y paguen por sus hechos.

Dijo que el tercer niño, Yeferson Novel, de 5 años de edad, continúa grave en un centro de salud de Santo Domingo, batallando por su vida.

“Eran niños inocentes, con mucho futuro en el béisbol y llenos de vida, nosotros estamos muertos en vida, hemos venido ante las autoridades y nos dicen que están trabajando en el caso y estamos esperando respuesta”, sostuvo.

Sobre el caso, el director de la Subdirección Regional Sureste de la Policía, José Delio Mora Reynoso, dijo que desde el primer día están detrás de los responsables del accidente de tránsito y manifestó que, “a más tardar esta semana den con sus paraderos”.

Dijo que aunque la muerte de los infantes se dio por un accidente, el caso se ha tornado como “un incidente criminal”, ya que los responsables huyeron, por tanto, entiende que lo mejor que debieron hacer era presentarse ante la Policía.

Aseguró que el mismo director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, dió las instrucciones de que se le esté dando seguimiento al caso, por lo que dijo que la muerte de los menores “no quedará impune”.

Durante la mañana de hoy, la comunidad del sector Santa Fe, junto con los demás familiares de las víctimas, realizaron una marcha en busca de que se le dé solución y se sometan a la acción de la justicia a los responsables.

