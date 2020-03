Todo lo que debemos tener en casa en caso de cuarentena por el coronavirus

Mujer preparada vale por dos y el hecho de que te vayas a hacer una gran compra no significa que luego harás cuarentena, no queremos asustarte. Pero en caso de que suceda, estos son los productos que necesitas tener en casa para que no les falte comida, bebida, ni por supuesto los medicamentos que necesitará. Es solo prepararse para luego no pasar más estrés.

Los expertos recomiendan comprar comida y bebida para entre 15 días a un mes, lo mismo sucede con el agua. La cantidad de productos que requieras tener en la alacena dependerá del tamaño de tu familia y las necesidades de la misma. No te olvides de los bebés, los adultos mayores y las mascotas. Seguro estará todo bien.

Fuente: MSN