Tokischa brilla en Paris: agradece a Jean Paul Gaultier por la inolvidable Experiencia

La artista urbana dominicana Tokischa compartió su emoción tras participar en la Semana de la Moda en París, Francia, donde destacó la energía del espectáculo y agradeció la invitación del reconocido diseñador Jean‑Paul Gaultier.

A través de sus redes sociales, la intérprete expresó: “Espectáculo increíble, energía increíble, hermosa experiencia. Me encantó cada segundo. Muchas gracias @jeanpaulgaultier”, dejando ver su entusiasmo por la experiencia vivida en la capital francesa.