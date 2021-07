Tom Daley: «Soy gay y campeón olímpico»

Los británicos Tom Daley y Matty Lee, se hicieron este lunes con la medalla de oro en el trampolín de diez metros sincronizados de los saltos de los Juegos Olímpicos de Tokio, consiguiendo ponerse por encima de los actuales campeones del mundo Cao Yuan y CHen Aisen.

Daley y Lee tomaron el mando de la final a partir del cuarto salto y se colgaron el oro con una puntuación de 471.81 por los 470.58 de los actuales campeones. Desde el año 2000, China y Japón se repartían el oro en esta modalidad.

Es el primer oro olímpico de Daley, 27 años, en sus cuartos Juegos Olímpicos. El inglés es uno de los deportistas más populares del Reino Unido por su trayectoria deportiva y su apoyo a la comunidad LGTBI. El joven de 27 años hizo pública su homosexualidad en el 2013 y en la rueda de prensa posterior a la victoria emocionó con su discurso: «Estoy orgulloso de decir que soy gay y que soy campeón olímpico. Cuando era más joven pensaba que no iba a conseguir nada por ser quien era… Ser campeón olímpico ahora demuestra que puedes conseguir cualquier cosa».

«Por lo que se refiere a atletas, hay en estos Juegos más deportistas abiertamente homosexuales que en Juegos anteriores. Yo salí del armario en 2013 y cuando era más joven siempre me sentí solo, el diferente, el que no encajaba», ha explicado antes de mandar un mensaje: «Espero que cualquier joven LGTB pueda ver que no importa lo solo que te sientas ahora, no estás sólo. Puedes conseguir cualquier cosa«.

Fuente: Noticias entre amigos