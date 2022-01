Tomar té o ir al médico: qué hacer si sientes síntomas de COVID-19

“Prepárame un té para la gripe”, es la solicitud más común entre los clientes de José Luis, quien no quiso revelar su apellido porque entiende que su oficio le precede.

Tras 22 años al frente del puesto número 30 del mercado del Consejo Nacional de Producción Pecuaria (Conaprope) en la Feria Ganadera, los visitantes asiduos lo han bautizado como “José Luis Especias”.

Canela, cebollín, anís estrella, malagueta, manzanilla, flor de Jamaica, hojas de eucalipto, de limoncillo, jengibre y cúrcuma son algunos de los productos que, con su mezcla de aromas, inundan el lugar y ante el alza de casos de infectados por ómicron, gozan de gran demanda entre los que se refugian en remedios caseros para contrarrestar los males de “la gripe mala que anda”.

Este vendedor conoce incontables combinaciones para hacer tés e infusiones, para ser bebidos en frío o caliente, así como los condimentos ideales para realzar el sabor de los alimentos.

Aceite de coco, cilantro, pimienta, orégano, sazón completo, bija, nuez moscada y miel de abeja completan el catálogo de opciones para los compradores.

“En diciembre, cuando normalmente la cosa baja, no bajó con este ómicron”, comentó el ayudante de José Luis, quien lo acompaña de lunes a sábado de 6:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Los domingos laboran hasta la 1:00 de la tarde.

Luis Flores, cliente fiel desde hace varios años, se encontraba comprando cúrcuma y jengibre en polvo para mezclarlos con limón, miel y agua tibia. Según contó a Diario Libre, esa es su fórmula para “evitar la gripe y aumentar la vitamina C”.

Recomiendan ir a consulta médica

El neumólogo Emil Jorge Manzur recomienda que los pacientes que hayan dado positivo a las pruebas de detección de COVID-19 busquen orientación médica, aunque presenten síntomas leves o prácticamente imperceptibles.

“Es verdad que a la mayoría de los pacientes vacunados les va a ir bien, por eso es que la mayoría dice: yo me traté en mi casa, yo me tomé un té, pero, ¿y el que se pone malo? Ese es el gran dilema, porque tú no sabes cuál de esos va a ser el paciente que se va a agravar”, precisó Manzur.

El especialista especifica que, a la hora de la consulta médica, hay que buscar un doctor que tenga experiencia manejando Covid, “porque la situación del virus cambia todos los días y requiere de actualizaciones a la velocidad de dichos cambios”.

