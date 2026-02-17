Tony Clark renunciará como jefe del sindicato de jugadores de MLB

Tony Clark renunciará como director de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol, informó el martes una persona familiarizada con las deliberaciones del sindicato.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque su decisión, reportada primero por ESPN, no había sido anunciada. La fuente indicó que era probable que hubiera un anuncio más tarde el martes.

La decisión de Clark se produce durante una investigación del fiscal federal de Estados Unidos en Brooklyn, Nueva York, sobre One Team Partners, una empresa de licencias fundada por el sindicato y la Asociación de Jugadores de la NFL.

La medida se tomó antes del inicio en abril de las negociaciones colectivas de un acuerdo que reemplace el contrato laboral de cinco años que vence el 1 de diciembre.

La gerencia parece encaminada a proponer un tope salarial, lo que posiblemente podría derivar en una interrupción laboral que provoque la cancelación de partidos de temporada regular por primera vez desde 1985.

Clark, de 53 años, es un ex primera base All-Star que se convirtió en el primer jugador en dirigir el sindicato.

Fuente: AP