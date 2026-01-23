Tony Peña Guaba dice estaba loco por salir del Gobierno

El aspirante presidencial del PRM, Tony Peña Guaba, afirmó que su decisión de no administrar bonos ni programas sociales y de abandonar el Gobierno respondió a un compromiso con la coherencia y la transparencia ante la ciudadanía. Según explicó, optó por dar un paso al costado para evitar cualquier cuestionamiento y actuar conforme a los valores que dice defender en la vida pública.

El dirigente sostuvo que la política dominicana requiere menos retórica y más hechos concretos, al considerar que la contradicción entre lo que se dice y lo que se hace ha erosionado la confianza de la población. En ese sentido, resaltó que es el primer precandidato presidencial que renuncia a un cargo gubernamental para competir en condiciones equitativas, asegurando que su decisión demuestra que es posible hacer política basada en principios.

Fuente: Cachicha Tv