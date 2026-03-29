Sucesos

Tragedia en Boca Chica: menor de 11 años mata a su hermano de 7 con arma casera

El vocero de la Policía Nacional indicó que el hecho se encuentra bajo investigación

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Un trágico hecho, que vuelve a poner en el foco a menores de edad, ocurrió en el municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo, donde un adolescente de 11 años provocó la muerte de su hermanito de 7 al manipular un arma de fuego.

De acuerdo con informaciones preliminares, el incidente se registró dentro de la vivienda de los menores, en circunstancias que aún están bajo investigación.

Arma casera

  • El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que el arma utilizada por el menor es de fabricación casera.

Versiones preliminares establecen que el hecho habría sido un accidente.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional y otros organismos de socorro, quienes iniciaron las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el hecho y cómo el menor tuvo acceso al arma.

FUENTE: DL

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