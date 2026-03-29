Tragedia en Cotuí: hallan persona sin vida tras camión ser arrastrado por río Yagrumo

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Cotuí, Sánchez Ramírez.– Una persona fue hallada sin vida luego de que un camión ferretero fuera arrastrado por la crecida del río Yagrumo, en un hecho ocurrido en la comunidad La Placeta de Chacuey Maldonado, en la vía hacia la Loma de la Gallina.

De acuerdo con informaciones preliminares, el vehículo se dirigía a realizar una entrega de materiales en la zona cuando fue sorprendido por el aumento repentino del caudal del río, siendo arrastrado por la fuerte corriente.

Tras varias horas de búsqueda, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de la víctima, quien fue identificado como Pedro de los Santos, según reportes ofrecidos en el lugar.

Al sitio acudieron miembros del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM), representantes del Ministerio Público y el médico legista, quienes realizaron el levantamiento del cadáver y las diligencias correspondientes.

El hecho ha generado consternación entre residentes de la comunidad, quienes alertan sobre el peligro que representan las crecidas repentinas de ríos en la zona, especialmente en períodos de lluvias.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar cruzar ríos crecidos y a mantenerse atentos a los boletines oficiales, a fin de prevenir tragedias similares.

FUENTE: NOTICIAS TELEMICRO.