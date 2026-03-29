Nacionales

Tragedia en Cotuí: hallan persona sin vida tras camión ser arrastrado por río Yagrumo

De acuerdo con informaciones preliminares, el vehículo se dirigía a realizar una entrega de materiales en la zona cuando fue sorprendido por el aumento repentino del caudal del río, siendo arrastrado por la fuerte corriente.

Vidal Sepulveda Send an email Hace 5 horas
15 Se lee en 1 minuto


Escuchando artículo…

0:00 / 0:00


Cotuí, Sánchez Ramírez.– Una persona fue hallada sin vida luego de que un camión ferretero fuera arrastrado por la crecida del río Yagrumo, en un hecho ocurrido en la comunidad La Placeta de Chacuey Maldonado, en la vía hacia la Loma de la Gallina.

De acuerdo con informaciones preliminares, el vehículo se dirigía a realizar una entrega de materiales en la zona cuando fue sorprendido por el aumento repentino del caudal del río, siendo arrastrado por la fuerte corriente.

Tras varias horas de búsqueda, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de la víctima, quien fue identificado como Pedro de los Santos, según reportes ofrecidos en el lugar.

Al sitio acudieron miembros del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM), representantes del Ministerio Público y el médico legista, quienes realizaron el levantamiento del cadáver y las diligencias correspondientes.

El hecho ha generado consternación entre residentes de la comunidad, quienes alertan sobre el peligro que representan las crecidas repentinas de ríos en la zona, especialmente en períodos de lluvias.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar cruzar ríos crecidos y a mantenerse atentos a los boletines oficiales, a fin de prevenir tragedias similares.

FUENTE: NOTICIAS TELEMICRO.

Vidal Sepulveda Send an email Hace 5 horas
15 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Rescatan a 37 víctimas de explotación sexual en Boca Chica y apresan seis implicados

Hace 26 segundos

Alcaldía del Distrito Nacional inaugurará parque sensorial para niños con autismo en el Mirador Sur

Hace 3 horas

Dos pasajeros tratan de introducir al país más de 76 mil dólares por el Aeropuerto del Cibao

Hace 3 horas

Empleados públicos trabajarán hasta el miércoles a las 4 de la tarde por asueto de Semana Santa

Hace 5 horas
Botón volver arriba