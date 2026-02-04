Tragedia en Santiago: joven de 19 años muere durante asalto en el colmado de su padre

La noche del martes, la rutina de un negocio familiar se convirtió en tragedia, cuando Cheifry Escarramán Vargas, de 19 años, atendía el colmado de su padre, el Mini Market Los Mellos, en el sector Villa Olímpica de Santiago de los Caballeros.

En cuestión de minutos, la vida del joven trabajador se apagó tras recibir un disparo de parte de atracadores.

Cheifry era hijo de Odulio Escarramán, de 52 años, propietario del establecimiento. El padre relató que, al momento del asalto, se encontraba en la parte trasera realizando inventario, mientras su hijo atendía a los clientes. Fue entonces cuando escuchó la voz desesperada del muchacho.

«El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche. Yo estaba haciendo el inventario en la parte trasera del colmado, mientras mi hijo atendía el negocio, y él me vociferó que llegaron unos ladrones«, contó con dolor.

Cheifry Escarraman Vargas, joven muerto en asalto en colmado de Santiago. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Según su testimonio, los atacantes eran dos hombres que se dividieron dentro del colmado para enfrentarlos por separado. Uno lo agredió físicamente, mientras el otro se dirigió hacia su hijo.

«Eran dos. Uno cogió para donde él y otro para donde mí. El que cogió para donde mí no andaba con arma de fuego, él me cayó a golpes y a trompadas. Pero parece que algo salió mal. Yo le agarré la mano, lo agarré y lo tiré en el suelo«, relató.

Mientras forcejeaba con uno de los presuntos delincuentes, el otro ya había disparado contra su hijo y trataba de escapar.

Uno de los ladrones hirió a su compañero

«El otro ya le había disparado al otro y se iba, porque supuestamente iban en dos motores diferentes. Y cuando se iba, el otro gritó, y el otro se dio la vuelta. Cuando me di la vuelta, venía con una pistola, disparándonos», narró Escarramán.

El comerciante aseguró además que, en medio del caos, uno de los asaltantes terminó disparando contra su propio compañero.

La voz del padre se quiebra al recordar a Cheifry, a quien describe como un joven noble y trabajador, siempre cercano a su familia:

«Era un niño. Era un niño de ensueño. Trabajé para él. Me esforcé por que se viera bien… Tengo más hijos, pero ninguno trabaja conmigo«, expresó con evidente pesar.

Cascos protectores

En medio de su dolor, cuestionó la normativa que permite el uso de cascos protectores con visera en horas de la noche, pues considera que dificultan la identificación de los delincuentes:

«Llegaron con un casco con vidrio. ¿Cómo lo vas a reconocer con casco? Esa ley tienen que eliminarla, esa ley no puede seguir vigente», manifestó.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre arrestos relacionados con el hecho. Mientras tanto, familiares y allegados claman justicia por la muerte de un joven que, según todos, era símbolo de esfuerzo y esperanza en su comunidad.

