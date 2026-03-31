Tragedia y alerta automotriz: Hyundai detiene ventas del Palisade 2026 tras muerte de una niña

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OHIO.-La automotriz Hyundai Motor suspendió la venta de las versiones Limited y Calligraphy del modelo Palisade 2026, luego de un trágico accidente ocurrido en Ohio que dejó una niña de 2 años fallecida.

El incidente, registrado el pasado 7 de marzo, habría sido provocado por un fallo en el sistema de asientos eléctricos de la tercera fila, el cual no detectó la presencia de la menor y terminó comprimiéndola.

En respuesta, la compañía anunció el retiro (recall) de aproximadamente 68,500 vehículos en Estados Unidos y Canadá, además de implementar una actualización remota (OTA) para corregir el sistema y mejorar la detección de obstáculos, señala una publicación en la cuenta de Instagram «Tojunto».

El caso ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los sistemas automatizados en vehículos familiares, especialmente aquellos diseñados para facilitar el acceso y la comodidad en filas traseras.

Aunque Hyundai asegura estar trabajando en una solución definitiva, expertos advierten que este incidente reabre el debate sobre los riesgos de la automatización en componentes críticos dentro del habitáculo.

Además, autoridades regulatorias en Estados Unidos han iniciado una revisión más amplia sobre este tipo de sistemas eléctricos en vehículos utilitarios deportivos (SUV), con el objetivo de determinar si existen fallas similares en otros modelos o fabricantes. Este proceso podría derivar en nuevas normativas de seguridad más estrictas para proteger a pasajeros, especialmente niños.

Por su parte, organizaciones de defensa del consumidor han hecho un llamado a los propietarios de vehículos afectados a mantenerse atentos a las notificaciones del fabricante y evitar el uso de los asientos eléctricos traseros hasta que se complete la actualización correspondiente. También insisten en la importancia de no dejar a menores sin supervisión dentro del vehículo, incluso por períodos cortos.

Fuente: El Nuevo Diario