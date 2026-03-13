¡Trágica! Disputándose el amor de una mujer agente policial mata joven en barrio de Sosúa

La tragedia rasgó la tranquilidad de sector Bella Vista en el municipio turístico de Sosúa cuando un miembro de la Policía Nacional mató a balazos un joven tras encontrarlo con su concubina.

El hecho de sangre sucedió la madrugada de este viernes, cuando por un conflicto pasional el agente policial Júnior Kerry ultimó de varios disparos al nombrado Alexis Martínez, en una vivienda del barrio Río de Vida (La Boca de la Cañada).

Se supo que el suceso tuvo su génesis en asunto pasionales, ya que supuestamente ambos hombres compartían la misma mujer y un vídeo de Martínez besándose con la dama enviado a Kerry por WhatsApp, fue el detonante del trágico acontecimiento.

Alexis Martínez, fallecido.

Versiones pueblerinas indican que el matador y la víctima tenían desde hace tiempo un conflicto personal por asuntos pasionales, ya que ambos convivían maritalmente con la fémina no identificada, la cual tenía al agente policial como marido y al otro joven como amante.

Según vecinos del lugar, el agente policial Júnior Kerry aparentemente bajo los efectos del alcohol, se presentó a la residencia de Martínez e hizo varios disparos contra la puerta hasta lograr entrar y una vez dentro, se produjo una candente discusión que terminó en tragedia.

Agente de la PN, Júnior Kerry.

El episodio de violencia donde perdió la vida el joven Alexis Martínez quien laboraba en una estación de combustible de la zona, ha causado mucha consternación en esa demarcación, mientras que las autoridades realizan las investigaciones pertinentes.

El cadáver de Martínez fue levantado de un charco de sangre y entregada a sus familiares para su velatorio y sepultura, mientras que se activa la localización de Kerry para ser puesto a disposición de la justicia por el crimen que cometió.

Fuente: El Día