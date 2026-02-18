Trajano Potentini advierte en SNS haya «colusión, monopolio y traje a la medida», es labor de ProCompetencia

El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Potentini, afirmó que de no justificarse las excepciones de exclusividad se estaría frente a acciones colusivas de asociación de empresarios con el fin de manejar el monipolio y los precios en detrimento de los usuarios.

Las afirmaciones de Vidal Potentini fueron dadas vía telefónica en el Panorama de la Mañana, en el cual aclaró que, de comprobarse colusión en el caso del Servicio Nacional de Salud (SNS) sería en contra del Estado y el pueblo dominicano y en el manejo de los recursos públicos.

Además, en modo alguno, agregó que se puede justificar una excepción constante y permanente de uno a seis años, porque son muchas las condicionantes que deben verificarse y con informes validados, a pesar de que se tenga patentes.

El abogado expresó que no ha visto en Panorama alguna acción de cuestionar o discutir la situación, que la nueva Ley Núm. 47-25 permite la excepción por exclusividad como lo ha recalcado Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones Públicas.

“Reiteradamente, en el 2021 y 2022, incluyendo el 2024, fueron cuestionado e interpuestas acciones judiciales y administrativas en contra de esos procesos, otras empresas, para que le dieran entrada”, sostuvo Potentini.

Recomendó que la institución ProCompetencia debe encarar esta primera fase en materia de oferentes y consumidores, ya que tiene las sanciones de carácter administrativa que derivan en lo penal, “estaría en condiciones de empoderarse e investigar”.

Valoró positiva la decisión del actual director del SNS, Julio Landrón, después de la alarma de Panorama y enfatizó que: “Eso hay que desterrarlo, profundizarlo, hablamos de monopolio. Hay tratados de libre de comercio y libre empresa como derecho fundamental”.

“Que no se tenga un marco regulatorio y que esté organizando trajes a la medida, he visto que los pliegos han estado inalcanzables con nombre y apellido. Hay que investigarlo, no es tan pacifica como se está vendiendo, la colusión es una de los males que afecta a la seguridad jurídica, la inversión extranjera y los dineros del pueblo y la salud”, deploró.

Fuente: Panorama