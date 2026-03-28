Trajano Potentini asegura que la IA transforma el ejercicio jurídico

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Santo Domingo.- El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Potentini, afirmó que la inteligencia artificial está transformando el ejercicio jurídico, aunque sostuvo que esa tecnología no sustituirá a los abogados, sino que elevará la competitividad entre quienes sepan utilizarla y quienes se queden rezagados.

La afirmación fue hecha durante el panel “Transformación Digital, Innovación Jurídica y Ejercicio Profesional”, desarrollado en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en el marco del segundo día de la Cumbre Mundial de Derechos 2026: Perspectivas jurídicas ante la transformación global. En el encuentro participaron también los juristas Luis Alexander González Martín, de Colombia, y Roxana Corbran Rizzo, de Uruguay.

Durante el debate, los especialistas coincidieron en que la inteligencia artificial ya está impactando distintos procesos del ámbito legal, al facilitar trámites, agilizar tareas y acompañar la migración de servicios hacia entornos digitales, como ocurre con despachos, audiencias virtuales y otras dinámicas del sistema judicial.

Potentini planteó que, aunque la tecnología sí está desplazando funciones en otras áreas automatizadas, en el derecho la intervención humana seguirá siendo determinante. A su juicio, el reto real para los profesionales del sector no es la desaparición de su rol, sino la necesidad de prepararse para integrar estas herramientas a su ejercicio diario.

En ese sentido, advirtió que los juristas que dominen la inteligencia artificial tendrán mayores ventajas frente a quienes no se adapten a los cambios. También sostuvo que, pese al avance tecnológico, el ejercicio del derecho continuará dependiendo del criterio humano, especialmente en la interpretación, la estrategia y la responsabilidad profesional.

Los expertos alertaron además sobre los desafíos que implica el uso de la IA en el campo jurídico. Señalaron que esta tecnología puede cometer errores y que, por tanto, su implementación debe ir acompañada de filtros, reglas y lineamientos claros para validar la información que produce.

Potentini indicó que otro de los retos es la falta de regulación específica sobre inteligencia artificial. Según expuso, todavía no existe una ley que ordene de manera integral su uso, aunque sí hay directrices e iniciativas en otras regiones, como la Unión Europea. Aun así, insistió en que el abogado seguirá teniendo espacio dentro del nuevo escenario tecnológico.

La jurista uruguaya Roxana Corbran Rizzo respaldó esa postura al considerar que el ejercicio del derecho seguirá vinculado al ser humano, mientras que González Martín subrayó que la IA tiene gran capacidad para procesar información del pasado y del presente, pero todavía presenta límites frente a escenarios futuros.