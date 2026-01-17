Trajano Potentini afirma salida de Maduro fue un rescate pactado y marca el inicio de una nueva Venezuela abierta a la democracia

Santo Domingo, República Dominicana. El jurista y analista político Potentini sostuvo que los recientes acontecimientos en torno al conflicto entre Venezuela y los Estados Unidos no deben interpretarse como una simple captura del presidente Nicolás Maduro, sino como un rescate pactado, producto de negociaciones estratégicas internacionales orientadas a facilitar una transición histórica para el país suramericano.

Potentini explicó que esta operación, lejos de constituir un acto aislado o meramente punitivo, responde a una reconfiguración del tablero geopolítico regional, en la que se buscó cerrar un ciclo político agotado y abrir paso a un nuevo modelo de gobernanza y desarrollo económico para Venezuela.

“No estamos ante una captura clásica ni ante una humillación política. Se trató de un rescate pactado que permitió una salida controlada, evitando un mayor colapso institucional y social, y creando las condiciones para que Venezuela retome su lugar en la comunidad internacional”, afirmó.

FIN DEL ASISTENCIALISMO IDEOLÓGICO

Según Potentini, el hecho más relevante de este proceso es que Venezuela queda liberada de un esquema de asistencialismo ideológico sostenido por sectores de la izquierda internacional, el cual profundizó la dependencia externa, debilitó la productividad interna y aisló al país de los grandes circuitos económicos globales.

APERTURA ECONÓMICA Y REINSERCIÓN INTERNACIONAL

El analista destacó que el nuevo escenario permite avanzar hacia el levantamiento progresivo de embargos y bloqueos, lo que abre una etapa de reinserción de Venezuela en los mercados internacionales, particularmente en el mundo democrático y del libre mercado.

UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA

Finalmente, Potentini enfatizó que este proceso debe entenderse como una oportunidad histórica para el pueblo venezolano, siempre que se fortalezcan las instituciones, se garantice la seguridad jurídica y se promueva un modelo económico inclusivo y competitivo.