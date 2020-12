Tras caída, Google anuncia implementará nuevas políticas a partir del 1 de junio 2021

Comunicó que si una cuenta está inactiva durante 2 años (24 meses) en Gmail, Drive o Fotos, es posible que borren el contenido de los productos donde no haya ninguna actividad. Esta nueva política para cuentas inactivas no tendrá ningún impacto en el caso de los miembros de Google One que no superen su cuota de almacenamiento y estén en regla.

La multinacional estadounidense Google achacó la caída de sus servicios durante 45 minutos a un problema de cuota de almacenamiento interno y aseguró que realizará un “seguimiento exhaustivo” para asegurarse de que este problema no se repita en el futuro.

Google sufrió este lunes una caída generalizada de varios de sus servicios, entre ellos el correo electrónico (Gmail) y la plataforma de videos Youtube, a los que los usuarios no pudieron acceder por menos de una hora.

¿Qué significa esto para ti?

Estos cambios no tendrán ningún impacto en tu caso, salvo que no hayas tenido actividad o que hayas superado tu límite de almacenamiento durante 2 años. Como esta política entra en vigencia el 1 de junio de 2021, no se aplicará antes del 1 de junio de 2023.

Después del 1 de junio de 2021, si tu cuenta está inactiva o superas tu límite de almacenamiento, te enviarán recordatorios y notificaciones por correo electrónico con anticipación y antes de borrar cualquier contenido.

Aunque superes tu límite de almacenamiento o no tengas actividad en al menos uno de estos servicios y se borre tu contenido, podrás seguir accediendo a tu cuenta.

Las políticas para cuentas inactivas y que superen la cuota de almacenamiento sólo se aplicarán a los usuarios consumidores de los servicios de Google. En este momento, no se modifican las políticas de Google Workspace, G Suite for Education ni G Suite for Nonprofits y los administradores deben consultar las políticas de almacenamiento relacionadas con sus suscripciones en el Centro de ayuda para administradores.

