Tras más de un mes intentarán conocer solicitud de coerción a fiscal acusado de recibir soborno en caso Senasa



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 18 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 2 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

Santo Domingo.- Este martes está previsto el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra el fiscal suspendido Aurelio Valdez Alcántara, acusado por el Ministerio Público de recibir un soborno ascendente a 10 mil dólares de un testigo vinculado a una investigación relacionada con el Seguro Nacional de Salud.

La audiencia será conocida luego de que el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declarara inadmisible la recusación interpuesta por la defensa del imputado contra la magistrada Ysis B. Muñiz Almonte, jueza de instrucción especial encargada del proceso.

Con esa decisión, la jueza quedó ratificada para continuar con el conocimiento de la solicitud de medida de coerción y las demás etapas del caso.

Mediante la resolución penal núm. 027-2026-SRES-0001, emitida el 27 de abril de 2026, el tribunal colegiado determinó que el recurso presentado por los abogados Yessi Oscar Medina Mateo y Albert Thomas Delgado Lora fue depositado fuera de los plazos establecidos por la ley.

La corte explicó que la recusación, planteada inicialmente en audiencia el 10 de abril y ampliada mediante escrito el 12 de abril, no cumplió con el plazo de tres días contemplado en el párrafo II del artículo 82 del Código Procesal Penal.

La defensa sustentó la recusación alegando que la magistrada habría tenido participación previa en diligencias del proceso. El abogado Albert Delgado sostuvo que la jueza autorizó actuaciones relacionadas con una entrega controlada de dinero, lo que, a su juicio, podría comprometer su objetividad.

Fuente: N Telemicro