Tras pelea con Amelia, Vitaly dice no quiere ir al programa

Santo Domingo.- La panelista del programa radial Sin Filtro Radio Show, Vitaly Sánchez dijo este miércoles que desea ausentarse del espacio por varios días luego del enfrentamiento verbal y físico que tuviera con su compañera laboral, Amelia Alcántara.

Al participar este miércoles en “Generación Alofoke”, el nuevo proyecto radial de Alofoke Media Group, Sánchez pidió al Ceo Santiago Matías varios días libres para no ir a la cabina donde comparte con Alcántara, solicitud que fue inmediatamente rechazada.

Vitaly Sánchez en Generación Alofoke, enla imagen se observa el razguno en el mentón.

A su llegada al edificio, la también panelista del programa de Youtube, Alofoje Radio Show, mostró los rasguños en su cara y minutos más tarde, durante el programa reveló que, tras la discusión en vivo, ella y Amelia se agredieron físicamente, llegando a despegarse las extensiones de pelo.

“Amelia me golpeó y yo le respondí… El vaso que ella me lanza primero, cuando me ella lanzó el agua fue el mismo vaso que se rompe y es el que la corta a ella en los pies porque estaba descalza, por eso se ve sangre en la alfombra”, expresó.

Sostuvo que, al retomar el programa después de la pausa obligatoria por su enfrentamiento, ambas mujeres continuaron con la programación hasta finalizar el espacio.

“A mí lo que más me molestó fue cuando ella dijo que yo solo sueno cuando hablo de ella o de Caro Brito”, dijo.

Amelia debe prepararse

Pese a la enemistad que existe entre ambas panelistas, Vitaly reconoció el talento que tiene Amelia para conectar con el público y asegura que con el tiempo que lleva en la palestra pública, no ha escalado más porque no le gusta prepararse.

“Ella puede hacer lo mismo pero no le gusta prepararse, no se ha preparado”, afirmó tras cuestionarle el por qué ella ha escalado tanto en tan poco tiempo a diferencia de Amelia.

“Yo sí creo que Amelia puede desenvolverse donde ella quiera y decida pero debe prepararse”, agregó.

Se recuerda que, la tarde de ayer martes ocurrió una acalorada discusión en plena cabina radial del programa Sin Filtro Radio Show, donde las ya mencionadas mujeres “se dijeron de todo”, obligando al productor ir a una pausa.

