Tras ser despedida, Sandra Berrocal regresa a “De extremo a extremo”

Santo Domingo, RD

Sandra Berrocal vuelve a formar parte de “De extremo a extremo”, luego de que fue despedida del canal a principio de mes pasado. La presentadora de se reintegró hoy al programa que se transmite por Digital 15.

Berrocal llegó al espacio televisivo acompañada de Leonardo Villalobos y fue recibida por sus antiguos compañeros Alex Macias, Nahiony Reyes, Violeta Ramirez y Caroline Aquino y Jessica Pereira, quien se integró al programa hace unos meses.

La presentadora, quien agradeció a Dios, Juan Ramón Gómez Diaz, a su familia ya sus compañeros, así como a todos sus seguidores, dijo que nunca se sintió fuera de su casa, sino que lo tomó como unas vacaciones.

“La verdad que nunca me sentí fuera de mi casa, mi casa que me vio crecer. No tengo palabras para decir lo bien que me siento…”, expresó emocionada.

La “chica extrema” dijo que “Sandra Berrocal vuelve a renacer otra vez en su casa De extremo a extremo. Siempre he sido Telemicro y siempre lo voy a ser, lo que Dios construye nadie lo destruye”, dijo.

Se recuerda que junto a Sandra también fueron canceladas, Jenny Blanco, Yubelkis Peralta y Dannelis Veras, quienes estaban suspendidas del programa desde el inicio de la pandemia.