Tras varios intentos Kim Kardashian aprueba examen para convertirse en abogada

La estrella de telerrealidad Kim Kardashian aprobó, luego de tres intentos infructuosos, un examen de derecho en California, primer paso en su sueño de convertirse en abogada, anunció este lunes.

“Pasé el examen”, escribió la millonaria en Twitter, refiriéndose a la prueba de primer año de derecho exigida en California a los candidatos que no tienen un diploma universitario.

Kim Kardashian, de 41 años, ha estudiado en la universidad Pierce College de Los Ángeles, pero no ha obtenido su título.

“Para quien no conoce mi camino en la escuela de Derecho, sepan que esto no fue fácil ni me vino dado”, explicó. “Reprobé este examen tres veces en dos años, pero cada vez me reforcé y estudié más duro y probé de nuevo, hasta que lo hice”, dijo.

El examen de primer año incluye cuatro ensayos y un cuestionario de opciones múltiples de 100 preguntas sobre contratos y derecho penal.

Las estadísticas muestran que solo 20-25 % de los candidatos pasan este examen.

La estrella ha pedido más de una vez una reforma del sistema judicial estadounidense y ha solicitado clemencia para ciertos condenados. Y se reunió con el entonces presidente Donald Trump en 2019 por este tema.

No es la primera del clan Kardashian en acercarse al derecho, su difunto padre, Robert Kardashian, fue parte del equipo de abogados en el famoso caso de OJ Simpson.

La estrella está en pleno proceso de divorcio del artista Kanye West.

