Tras el hecho, el propio Dicent suspendió a todo el personal del Salón de Sorteos y dio parte al Ministerio Público que abrió una investigación. Previo a los arrestos de este sábado fue interrogado en dos ocasiones el no vidente. Este admitió en un programa de radio que nunca sacó un bolo en dicho sorteo y que le ofrecieron 800 mil pesos, los cuales luego decidió no cobrar.

Mejía se declaró “víctima de un engaño por creer en algunos seres humanos por pensar que no van a engañar a uno”. Mejía reconoció que no le pasó el bolo a la presentadora. “Porque como le digo, fui víctima. Me buscaron por ser hábil para transmitir un sorteo fuera del país, pero después de un tiempo me di cuenta que estaba involucrado en ese tipo de sorteos, que ni siquiera pensaba que ni tenía que ver con la lotería”.

“Yo tuve que aceptarlo… única y primera vez”, dijo al asegurar que solamente había cometido ese fraude en una ocasión. “Me arrepiento de eso”, declaró al tiempo de que informó en el programa El Sol de la Mañana que fue a causa “del señor” a ensayar cómo realizarían el fraude.

En el caso de Dicent, después de abierta la investigación, el presidente Luis Abinader dispuso su suspensión provisional por 60 días.