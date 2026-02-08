Actualidad
Trend de caricaturas creadas con ChatGPT: ¿existen peligros para tu seguridad?
Estas ilustraciones son creadas a partir de fotos de la persona, sumadas a la inteligencia artificial, teniendo esta acceso no solo a tus datos faciales sino a tu profesión y lugar de trabajo.
En los últimos días, varios políticos y figuras públicas dominicanas se han sumado a una tendencia en redes sociales que se basa en compartir ilustraciones con estilo caricatura generadas con inteligencia artificial, mostrando aspectos de su vida personal, profesional y sus principales áreas de trabajo.
No obstante, todo esta moda viral crea una pregunta preocupante, ¿Tus datos personales están en peligro o a merced de personas mal intencionadas?.
