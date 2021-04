Trenzas, el peinado estrella de la Semana Santa

Las trenzas africanas sueltas ya comenzaron a sentirse entre las dominicanas

Semana Santa llegó y las trenzas africanas hacen su debut. Esta moda, estrella de la época veraniega y Semana Santa, ha enamorado a muchas dominicanas que desde ya la están luciendo. Las trenzas africanas sueltas llevan años en el mundo de la moda y República Dominicana es uno de los países en donde más se realizan. Las dominicanas eligen este peinado porque es práctico, además no discrimina a ningún género, es por ello que podemos llegar a ver a un hombre lucirlas. Otro punto a favor es que se pueden llevar en cualquier ocasión y lograr cautivar muchas miradas.

Éstas, las puedes hacer sólo con tu pelo o auxiliarte con cabello postizo, opción con la cual puedes jugar y añadir tonalidades. Cabe destacar que es a la que más recurren las mujeres.

Este tipo de tendencias en peinados de moda arrasan en la pasarela y fuera de ella. Si decidiste llevarlas te damos las siguientes recomendaciones:

Lava y seca tu cabello

Uno de los consejos que brindan los estilistas es lavarse el pelo el mismo día en que procederás con el peinado para mantener la cabeza limpia por más tiempo. Lava tu pelo de la forma en la que lo haces siempre. Cuando el pelo esté completamente seco podrás empezar con las trenzas. Si es muy rizado, alísalo un poco con la plancha o el secador.

Sugerencia

Se aconseja no llevar las trenzas africanas más de tres o cuatro semanas para no dañar el pelo. Una vez vayas a quitártelas tendrás que hacerlo con cuidado para no romper las hebras del cabello. Te recomendamos que lo hagas despacio y una por una. Si te pusiste trenzas postizas, tíralas a la basura puesto que ya no te van a servir.

Si ves que el cabello te queda un poco fosco y seco, es normal puesto que no te lo has podido lavar en profundidad. A su vez, las puntas se habrán estropeado un poquito por el agarre, así que es hora de un tratamiento reparador. Lava bien el pelo, seca, acondiciona, hidrata y corta las puntas.

Fuente: EL Caribe