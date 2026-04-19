Tres muertos y un herido en violenta riña durante rodaje de «Sin senos sí hay paraíso»

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Tres personas murieron, una resultó herida y cuatro fueron capturadas tras una violenta riña registrada la tarde del sábado 18 de abril en el sector Los Laches, localidad de Santa Fe, en Bogotá, mientras se realizaba el rodaje de la cuarta temporada de la serie Sin senos sí hay paraíso.

El hecho causó consternación entre integrantes de la producción y generó reacciones inmediatas de varios protagonistas de la serie, quienes compartieron mensajes de duelo en redes sociales.

«Silencio en el set. En memoria de los compañeros de SSHP que fallecieron hoy», publicaron varios actores junto a una imagen de fondo negro.

¿Cómo ocurrió la riña en Los Laches?

Una de las figuras que difundió el mensaje fue la actriz Carmen Villalobos, intérprete de Catalina Santana, quien utilizó su cuenta de Instagram para expresar solidaridad con las víctimas.

Según la información preliminar divulgada por autoridades colombianas, el incidente ocurrió en un espacio público donde se desarrollaba la grabación, cuando un hombre atacó con arma blanca a otra persona sin mediar palabra.

La agresión provocó una riña en la que intervinieron varias personas presentes en el lugar, lo que derivó en más heridos y en la muerte de tres personas, incluido el presunto atacante.

Reacciones y acciones oficiales tras el incidente

Una cuarta persona resultó herida y recibe atención médica, mientras cuatro individuos fueron arrestados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, explicó que el agresor no portaba documentos de identidad ni teléfono celular, por lo que las autoridades trabajaban en su identificación.

«Lo que hemos podido establecer con las primeras entrevistas y algunos videos es muy extraño, porque la persona que primero agrede con arma blanca no medió palabra, no le dijo nada a la otra, tan solo se acercó y lo hirió», declaró el oficial.

El diario colombiano El Tiempo identificó a dos de las víctimas como Henry Alberto Benavidez Cárdenas , de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales , de 18 años.

identificó a dos de las víctimas como , de 45 años, y , de 18 años. Ese medio añadió que las autoridades investigan si el agresor sería la misma persona involucrada en un incidente ocurrido el día anterior en una clínica cercana .

si el agresor sería la persona involucrada en un incidente ocurrido el día anterior en una . Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las circunstancias exactas del suceso y determinar responsabilidades.

FUENTE: DL