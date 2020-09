Tribunal anula juicio caso Tucano y lo reinicia seguido

Send an email

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional anuló el juicio preliminar a los acusados de la estafa por 3.5 millones de dólares cometido contra el Estado a través de la compra de los aviones Súper Tucano e inició de inmediato el conocimiento del caso partiendo de cero.

La decisión fue tomada el 31 de agosto a petición del abogado Alejandro Tejada, defensor del imputado Carlos Piccini Núñez, quien alegó que el caso llevaba más de 10 días suspendido a causa de la pandemia del coronavirus.

Tejada declaró que el juicio fue anulado en razón de lo que dispone el Código Procesal Penal, en su artículo 317, que dice: “Si los debates no se reanudan a más tardar al undécimo día después de la suspensión, se considera interrumpido y como no iniciado, por lo que deben realizarse todos los actos desde el principio”.

El pedimento fue hecho por el abogado Tejada durante la última audiencia celebrada el 31 de agosto, el cual fue acogido por el tribunal, que dispuso que el caso fuera conocido desde cero a partir de esa fecha, con la lectura de la acusación a los acusados por parte del Ministerio Público y la presentación de las pruebas.

Tejada dijo que más que estar fundamentado en derecho, su pedimento fue para darle tiempo a que el Ministerio Público presente las pruebas que dice tener contra el coronel Piccini Núñez, en razón de que pese al largo tiempo transcurrido todavía no las ha presentado.

El juicio se conoce desde cero desde el 31 de agosto y proseguirá el 11 de este mes, con la presentación de más de siete cajas de pruebas que el Ministerio Público dice tener contra los acusados.

El caso lleva más de tres años, de fracasos en fracasos en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

El proceso se encuentra en dicho tribunal desde el 8 de septiembre del 2017, como parte de una solicitud de apertura a juicio hecha por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa contra los acusados. Entre los procesados están el exsecretario de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio; el coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Piccini Núñez.

El Nacional