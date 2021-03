Tribunal declara de extrema urgencia amparo contra firma del Pacto Eléctrico

Los jueces que conocen el recurso de amparo incoado por el sector social ante el Consejo Económico y Social (CES) por la firma del Pacto Eléctrico declararon de extrema urgencia el proceso, aplazando para el Miércoles Santo la próxima audiencia.

El abogado del sector social, Trajano Vidal Potentini, explicó que la decisión de los magistrados de aplazar por tercera ocasión la audiencia fue para complementar la instrucción del proceso.

Vidal Potentini indicó que el aplazamiento se hizo a los fines de que las partes conozcan los documentos que, como parte del proceso, los accionantes han depositado a título de prueba.

“Parecería que ya estamos listos para el próximo miércoles nosotros concluir con el fondo de este amparo, que ha sido acogido como de extrema urgencia, por lo que significa la conculcación y violación de los derechos fundamentales que están en juego: el de la buena administración y el debido proceso administrativo”, declaró.

El acuerdo para la reforma del sector eléctrico fue suscrito a finales de febrero por el Gobierno y el sector empresarial en el Palacio Nacional, documento que los representantes sociales se negaron a suscribir.

“Al día de hoy, pese a que se anunció y se firmó, no hemos podido conseguir el documento (del pacto) y no lo hemos podido traer al tribunal porque no aparece ni en internet ni en ninguno de los estamentos de lugar”, criticó el representante legal.

El sector social se negó a firma el documento, tras señalar que el mismo era excluyente y que no se había perfeccionado ni concluido su conocimiento.

