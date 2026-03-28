Tribunal deja en estado de fallo caso Calamar; decisión de ir a juicio de fondo será el 29 de mayo

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La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dará a conocer el 29 de mayo si envía a juicio de fondo a los implicados en el caso Calamar.

La magistrada Altagracia Ramírez tomó la decisión luego de escuchar las conclusiones del Ministerio Público, de los abogados que representan al Estado dominicano y a las defensas de los imputados en el caso.

La decisión será dada a conocer a las 3:00 de la tarde.

En la audiencia, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitaron al tribunal dictar auto de apertura a juicio en contra de todos los implicados en el caso Calamar, para que allí respondan por los hechos que se les imputan.

Mientras que la defensa solicita, por el contrario, que se dicte auto de no ha lugar en favor de todos los encartados, alegando falta de pruebas que justifiquen el envío a juicio de fondo. En el caso figuran como acusados los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, a quienes acusan de sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.

Además de Castillo, Peralta y Guerrero, se vincula en la estafa al excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

El Ministerio Público acusa al grupo de incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos, entre otros.

FUENTE: LISTIN DIARIO