Tribunal dirá el martes si libera o no a Marlin Martínez por el caso Emely Peguero

En la audiencia de este viernes, la condenada Marlin Martínez, a través de su abogada Ingrid Hidalgo, solicitó la libertad pura y simple, alegando que su cliente cumplió la pena de dos años a la que había sido condenada por la Corte. Precisó que Marlin Martínez fue arrestada en agosto del 2017, por lo que a partir de ese mes es cuando comenzó el conteo de la privación de libertad.

Consideró que su cliente es objeto de una prisión ilegal, ilegitima, arbitraria y abusiva.

Mientras que el Ministerio Público solicitó que el recurso de hábeas corpus de Martínez sea rechazado por extemporáneo, bajo el alegato de que no existe arbitrariedad ni ilegalidad de la prisión, porque la imputada está detenida por la sentencia de cinco años del tribunal de primer grado.

José Martínez Operman, quien defiende a la familia de Emely Peguero, se sumó al pedimento de la Fiscalía, pero además agregó que “ambas decisiones están suspendidas, tanto la del tribunal de primer grado como la segunda, debido a que están a la espera de que la Suprema Corte de Justicia falle un recurso de casación.

“Por eso no se puede hablar de que hay una pena cumplida, porque esas sentencias se encuentran suspendidas. Por eso no procede ese hábeas corpus. No se trata de una prisión ilegal, arbitraria ni desproporcionada”, dijo el abogado defensor de la familia Peguero.