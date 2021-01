Tribunal impide que prensa reseñe declaraciones de testigos en caso Odebrecht

Los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que conocen el caso de los sobornos de Odebrecht ordenaron dispuso hoy que los testimonios de los testigos no sean transmitidos en vivos, al tiempo que ordenó la suspensión de la transmisión que realiza el Poder Judicial a través de sus plataformas.

La decisión del tribunal fue adoptada ante la petición de la defensa técnica del imputado Ángel Rondón Rijo, a la que se adhirieron posteriormente la defensa de los acusados Conrado Pittaluga y Tommy Galán Grullón, quienes entiende que de esta manera se cumplirá la formalidad de incomunicación previstas en las normas.

Aclaró que la suspensión de la transmisión en vivo no quiere decir que los medios no puedan realizar su trabajo en toda su extensión, sino que lo único a lo que deben abstenerse es a difundir los videos y el contenido de las declaraciones de los testigos que se estén presentando en el juicio.

Puntualizó además que en la celebración del juicio han sido admitido más de 200 testigos que van a deponer, y que la norma para garantizar «una correcta valoración del testimonio y la fidelidad de la prueba que se recibe por la naturaleza de prueba del testimonio, ha establecido que los testigos deben ser incomunicados».

Además de Rondón Rijo, empresario y representante de la empresa en el país; Pittaluga Arseno, abogado y quien figura como notario público en el procesos de licitación, y Tommy Galán, ex senador de San Cristóbal, también figuran en el expediente Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas; Andrés Bautista, ex presidente del Senado, y Roberto Rodríguez, ex director de Inapa.

