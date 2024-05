Tribunal posterga para octubre el inicio del juicio a ocho imputados por la muerte de Diego Maradona

Send an email

Un tribunal argentino postergó para el 1 de octubre el inicio del juicio en contra de los ocho profesionales de la salud imputados por la muerte del astro futbolístico Diego Maradona que iba a comenzar la próxima semana.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, tomó la decisión de modificar la fecha del 4 de junio fijada inicialmente para el arranque del proceso judicial a pedido de familiares de Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Ocho personas, entre médicos y enfermeros, están acusados de ser responsables del presunto homicidio del excapitán de la selección argentina, quien murió mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa alquilada en las afueras de Buenos Aires después de una cirugía en la que se le extrajo un edema craneal.

El tribunal argumentó que hay una “pluralidad de cuestiones que se han ido suscitando por las distintas pretensiones de las partes y que a la fecha restan resolverse”, en una resolución que fue publicada el martes por la noche por medios de prensa argentinos.

Una de las cuestiones pendientes es si los imputados serán juzgados por los tres integrantes de dicho tribunal o por un jurado popular, tal como solicitó una de las enfermeras procesadas.

Vadim Mischanchuk, abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov —una de las acusadas en la causa— dijo a The Associated Press que “ya sabíamos desde hace un mes aproximadamente que el juicio no se podía hacer en estas condiciones”.

El abogado apuntó que la justicia también debe pronunciarse sobre la denuncia que presentó semanas atrás sobre la supuesta desaparición de gran parte de la muestra de orina tomada durante la autopsia practicada al cuerpo de Maradona y que podría habría afectado la credibilidad de los estudios toxicológicos.

“Estas cuestiones hacen inviable el inicio del juicio en la fecha prevista, toda vez que se podrían llegar a dar futuros planteos de nulidad”, dijo Mischanchuk.

El letrado sostiene que por una supuesta irregularidad en el traslado de la orina del exfutbolista a un laboratorio, llegaron a un laboratorio de toxicología “dos tubos con apenas 12 mililitros cada uno, lo que hace que sea imposible llegar a un resultado concluyente”.

Esa sospecha ha sido rechazada por dos fiscales que sostienen que es “absolutamente falso” que se haya violado la cadena de custodia.

Los acusados —entre los que también están un neurocirujano y un coordinador de enfermeros— serán juzgados por presunto homicidio simple con dolo eventual, que implica que el victimario sabe que hay un riesgo de vida para la otra persona, pero continúa con su accionar. Se prevén penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Por otro lado, el tribunal determinó que las audiencias judiciales sean grabadas y filmadas.

Posteriormente a la muerte de Maradona una junta médica concluyó que padeció una insuficiencia cardíaca con agonía de hasta 12 horas y que no recibió el tratamiento adecuado para un paciente de su condición. Esto llevó a concluir que su muerte fue previsible y que la atención médica fue deficiente.

Pero una nueva pericia realizada a pedido de las defensas de los acusados señaló que Maradona sufrió un cuadro agónico de corta duración.

El estudio indicó que sufrió una “arritmia ventricular aguda de origen orgánico o la acción externa de un elemento distinto al natural no pudiendo descartar la presencia de un tóxico ajeno a las drogas terapéuticas”. Mischanchuk apuntó que esa pericia firmada por cinco médicos legistas “por supuesto que se va a tener en cuenta” durante el juicio.

Fuente: N Digital