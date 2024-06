Tribunal rechaza solicitud de anulación de cargos contra Jean Alain por supuesto “Descargo” del Consejo Superior del MP

Send an email

El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, rechazó este viernes la petición de la defensa de Jean Alain Rodríguez de anular la acusación contra el exprocurador, argumentando que ya existía un descargo otorgado por el Consejo Superior del Ministerio Público.

La defensa de Rodríguez presentó al juez pruebas de auditorías y análisis de su gestión, en las que aseguran que se reflejan descargos formales emitidos por el Consejo Superior del Ministerio Público, la máxima autoridad jerárquica de la institución.

Según la defensa, tras revisar los documentos de la gestión del imputado, se concluyó: «Se aprueban y ratifican los actos, gestiones, ejecuciones y operaciones llevadas a cabo durante los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, y se otorga un descargo completo, absoluto y definitivo, tan amplio como en derecho fuese necesario, a favor del Procurador General de la República, Dr. Jean Alain Rodríguez».

En una breve intervención en la sala de audiencias, Jean Alain Rodríguez afirmó: «El Ministerio Público revisó dos veces cada peso que se movió en mi gestión».

No obstante, el juez determinó que el Consejo del Ministerio Público no tiene la función de investigar presuntas implicaciones penales, por lo que no puede ser considerado un órgano que otorgue descargos de responsabilidad penal.

Fuente: Somos Pueblo