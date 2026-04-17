Trump critica a España por no apoyar ofensiva contra Irán: “No estuvieron ahí para nosotros”

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este viernes al Gobierno de España por no respaldar a Washington durante la ofensiva contra Irán, en referencia a la negativa de permitir el uso de bases militares y espacio aéreo.

“¡No estuvieron ahí para nosotros!”, escribió el mandatario en su red Truth Social, al compartir una publicación de la cadena CBS News sobre la postura del Ejecutivo español.

Según el reporte citado por Trump, el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez habría denegado el uso de instalaciones militares en territorio español, además de restringir el espacio aéreo para operaciones vinculadas al conflicto.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, fue señalada en la información difundida, que reflejaba la decisión del país europeo de no involucrarse directamente en las acciones militares.

España condenó la ofensiva

El Gobierno español fue uno de los primeros en Europa en condenar la ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán, una posición que posteriormente han adoptado otros países debido al impacto económico del conflicto.

Entre las principales preocupaciones figura la interrupción del comercio energético, especialmente por la situación en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo.

Tensión con aliados de la OTAN

Trump también reiteró sus críticas a los países de la OTAN por su falta de participación en el conflicto y recomendó a los miembros de la alianza mantenerse alejados del estrecho.

Mientras tanto, Irán anunció la reapertura total de esta ruta marítima durante la actual tregua, aunque Estados Unidos mantiene un bloqueo naval a buques iraníes hasta alcanzar un acuerdo definitivo.

Con información de EFE.

FUENTE: N DIGITAL