Trump destaca cooperación con China y promete mantener abierto el estrecho de Ormuz pese a tensiones con Irán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su administración está trabajando activamente para garantizar que el estrecho de Ormuz se mantenga abierto, en medio del aumento de las tensiones con Irán. En ese contexto, envió un mensaje directo a su homólogo chino, Xi Jinping, destacando la importancia de la cooperación entre ambas potencias.

A través de su red social Truth Social, Trump afirmó que China respalda la necesidad de mantener operativa esta ruta estratégica, clave para el comercio energético mundial. Según explicó, el gigante asiático habría accedido a no suministrar armamento a Irán, en lo que describió como un gesto que contribuye a la estabilidad en la región.

El mandatario también señaló que Washington y Pekín están colaborando “de manera inteligente” frente al escenario actual, aunque no dejó de subrayar la capacidad militar de Estados Unidos. En ese sentido, advirtió que, en caso de un eventual enfrentamiento, su país cuenta con la mejor preparación.

Las declaraciones se producen en un momento de creciente preocupación internacional por la seguridad en el Golfo Pérsico, especialmente por el papel estratégico del estrecho de Ormuz, una de las principales vías para el transporte de petróleo a nivel global.