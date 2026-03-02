Trump dice que el ataque a Irán podría durar más de cinco semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que la operación contra Irán durará el tiempo que sea necesario y planteó la posibilidad de que se alargue más de cinco semanas.

«Sea cual sea el tiempo, está bien, lo que sea necesario, siempre lo haremos y lo hemos hecho desde el principio; proyectábamos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso», dijo durante un evento en la Casa Blanca.

El alcance y duración de la llamada operación ‘Furia Épica’ lanzada el sábado contra Irán es incierta después de que Israel y Estados Unidos lograran asesinar al líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Trump aseguró que los ataques del fin de semana contra Irán fueron la «última y mejor oportunidad» para detener el rápido desarrollo del programa de misiles de Teherán y eliminar las «amenazas intolerables» a EE.UU.

La defensa de Trump al ataque a Irán

En su primera comparecencia en vivo desde el inicio el sábado de la operación contra objetivos iraníes, Trump insistió en que la República Islámica «ya contaba con misiles capaces de alcanzar Europa y nuestras bases, tanto locales como extranjeras, y pronto tendría misiles capaces de alcanzar nuestra hermoso EE.UU.»

«El programa de misiles balísticos convencionales del régimen crecía rápida y drásticamente, lo que representaba una amenaza muy clara y colosal para Estados Unidos y nuestras fuerzas estacionadas en el extranjero», advirtió Trump, que ha usado una inminente acción militar iraní para justificar los ataques conjuntos con Israel.

Según el presidente estadounidense, Irán buscaba proteger «su desarrollo de armas nucleares».

Trump, que hizo campaña en 2024 con la promesa de mantener a su país al margen de prolongadas guerras en el exterior, planteó la posibilidad de que la operación contra Irán se alargue más de cinco semanas. «Proyectábamos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso», agregó.

Detalló que los objetivos de la operación son «claros» e incluyen la destrucción de las capacidades de misiles de Irán y su habilidad de continuar la producción de armas, la aniquilación de la Armada con la inutilización de unos diez navíos iraníes y asegurarse de que Teherán «no pueda obtener un arma nuclear».

Una operación contra el terrorismo, según Trump

También afirmó que EE.UU. quiere asegurarse de que «el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras».

Durante el acto en la Casa Blanca, Trump concedió Medallas de Honor a tres militares estadounidenses, dos de ellos de manera póstuma, y envió condolencias a las familias de los cuatro efectivos norteamericanos fallecidos en los ataques iniciales de la Operación ‘Furia Épica’.

«Continuamos esta misión con una determinación feroz e inquebrantable para aplastar la amenaza que este régimen terrorista representa para el pueblo estadounidense», dijo.

Fuente: Panorama