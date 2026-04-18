Trump dice que Irán no puede «chantajear» a EEUU con amenazas sobre el estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que Irán no puede «chantajear» a Washington con sus cambios de postura sobre el estrecho de Ormuz, después de que Teherán declarara nuevamente cerrado este estratégico paso marítimo.
«Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben, como han venido haciendo durante años, y no pueden chantajearnos», afirmó Trump durante un evento en la Casa Blanca.
El mandatario dijo que habría «alguna información» sobre Irán más tarde en el día, y añadió: «Estamos adoptando una postura firme».
Irán anunció el sábado que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz apenas unas horas después de haberlo reabierto, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo a sus puertos.
Cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos transita normalmente por esa estratégica vía marítima.
FUENTE: LISTIN DIARIO