Trump dice que la única persona más famosa que él es Jesucristo

Donald Trump se ha jactado de que la única persona más famosa que él es Jesucristo. Al dirigirse a una manifestación de simpatizantes en Greenville, Carolina del Norte, el jueves por la tarde, Trump compartió una conversación que había tenido.

Trump dijo: ‘Alguien me dijo el otro día:’ Eres la persona más famosa del mundo con diferencia». Dijo ‘No, no lo soy’. Él dijo ‘Sí, lo eres’, yo dije ‘No, no lo soy’. Él dijo ‘¿Quién es más famoso?’ Dije ‘Jesucristo’.

Trump luego se deleitó con los vítores de los fanáticos después de pronunciar su remate, y agregó:’ No me arriesgaré ‘. La manifestación del jueves también vio a Trump tachar repetidamente a su rival Joe Biden de’ corrupto ‘y reclamar al demócrata El candidato presidencial estaba en el bolsillo del gobierno chino.

