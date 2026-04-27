Trump discute con su equipo el plan de Irán para reabrir Ormuz y aplazar diálogo nuclear

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analiza este lunes con sus asesores la nueva propuesta de diálogo de Irán que busca reabrir el estratégico estrecho de Ormuz y pone en un segundo plano un pacto nuclear, según confirmó la Casa Blanca.

La secretaria de Prensa del Gobierno, Karoline Leavitt, indicó que «la propuesta estaba siendo objeto de discusión» en la reunión de hoy entre Trump y su equipo de Seguridad Nacional.

«No diría que lo estén considerando. Simplemente diría que esta mañana hubo una conversación a la cual no quiero adelantarme», agregó Leavitt en una rueda de prensa desde la residencia ejecutiva, donde insistió en que «las líneas rojas del presidente con respecto a Irán han quedado muy, muy claras».

Objetivos del conflicto

Entre los objetivos de la guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, Trump ha insistido en que quieren impedir que la República Islámica tenga acceso a un arma nuclear.

El conflicto ha resultado en la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, gran parte de su cúpula militar, miles de personas en Irán y el cercano Líbano y al menos trece militares estadounidenses, además de la interrupción del paso en el estrecho de Ormuz, por donde se transportaba el 20 % del crudo mundial y un gran volumen de mercancías.

El republicano extendió la semana pasada el cese el fuego con Teherán de manera indefinida para propiciar un diálogo que por ahora se encuentra estancado después de que el propio presidente estadounidense cancelara el viaje de sus enviados a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones con los iraníes.

La nueva propuesta iraní fue reportada por el portal Axios este domingo citando a dos fuentes con conocimiento del asunto, que afirmaron que el plan presentado por el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, busca eludir la cuestión nuclear durante sus reuniones en Islamabad.

La oferta plantea que el alto el fuego se extendería por un largo período o que ambas partes acordarían el fin definitivo de la guerra y que las negociaciones nucleares comenzarían posteriormente, una vez abierto el estrecho y levantado el bloqueo de Washington a las costas iraníes.

FUENTE: DIARIO LIBRE.