Trump estalla contra reportera de CNN: “Eres la peor periodista”

Durante la comparecencia, Donald Trump reaccionó de forma abiertamente ofensiva cuando la corresponsal de CNN en la Casa Blanca, Kaitlan Collins, le preguntó qué le diría a las sobrevivientes del caso Jeffrey Epstein tras la reciente divulgación de documentos.

El episodio fue ampliamente criticado porque no solo evitó una pregunta de interés público, sino que recurrió a descalificaciones con un claro tono misógino.

Para muchos, la escena expuso un patrón reiterado: cuando se tocan temas incómodos, especialmente los relacionados con las víctimas, Trump opta por atacar a quien pregunta, trivializando el dolor de las sobrevivientes y erosionando el respeto hacia la prensa.

