Trump lamenta la muerte de ciudadanos por agentes del ICE en Minneapolis, pero dice: «No eran ángeles»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este miércoles los tiroteos fatales de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis, aunque sostuvo que las víctimas «no eran ángeles».

En una entrevista con la cadena NBC News, el mandatario expresó su pesar por las muertes, pero destacó que ambos casos tenían «antecedentes y contextos» que, según él, complican la valoración de lo sucedido.

Aun así, el republicano afirmó que los resultados fueron trágicos y no justificables bajo ninguna circunstancia

Trump añadió que los agentes federales involucrados en los operativos lamentan profundamente los incidentes y que la Administración revisará sus protocolos de actuación para prevenir nuevos episodios similares.

Las declaraciones del presidente se enmarcan en un contexto de tensión en Minneapolis y suceden el mismo día que su gobierno decidió retirar a 700 agentes del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) del lugar.

Además de haber anunciado la captura de al menos 4 mil migrantes por diversos delitos durante los operativos desde finales de 2025 hasta este miércoles.

El pasado 7 de enero, durante un operativo, agentes del ICE dispararon y mataron a Renee Good quien iba a bordo de su camioneta. Las autoridades estadounidenses justificaron la acción al señalar que la ciudadana intentó atacar a los elementos con su auto.

Días después, el 24 de enero, Alex Pretti, quien estaba grabando una redada, fue inmovilizado por agentes dela Patrulla Fronteriza, y presuntamente dos de ellos le dispararon en múltiples ocasiones, provocando su muerte.

La muerte de estos dos ciudadanos de Minneapolis ocasionó múltiples marchas y movilizaciones de protesta en la ciudad para exigir el retiro de los agentes migratorios.

