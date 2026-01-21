Trump pide negociaciones «inmediatas» para comprar Groenlandia, pero no usará la fuerza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó este miércoles en el Foro de Davos (Suiza) «negociaciones inmediatas» para discutir la adquisición de Groenlandia por parte de su país, aunque aseguró que no quiere recurrir a la fuerza ni la usará para anexionar la gran isla ártica.

«La gente pensó que usaría la fuerza. No tengo por qué recurrir a la fuerza. No quiero usar la fuerza. No recurriré a la fuerza», aseguró Trump en su intervención en el encuentro de líderes mundiales de la población alpina, la más esperada en esta edición y marcada por la tensión entre EE. UU y Europa por los deseos de Trump de hacerse con ese territorio.

El mandatario, no obstante, dejó claro que no renuncia a su objetivo.

«Lo que pido es un trozo de hielo, frío y mal ubicado, que pueda jugar un papel vital en la paz mundial y la protección del mundo», afirmó y aseguró que «sólo EE. UU. puede proteger esta gigantesca masa de tierra, este pedazo gigante de hielo».

Los daneses y groenlandenses «pueden decir que sí y lo apreciaremos; pueden decir que no y lo recordaremos», amenazó el mandatario, quien dijo que la anexión de Groenlandia es «una pequeña petición» comparado con todo lo que han aportado a la alianza de la OTAN «durante décadas».

«Nosotros hemos estado siempre al 100 % con la OTAN cuando se ha necesitado, pero no estoy seguro de que (el resto de socios) estarán a la altura con nosotros», indicó en un discurso crítico con la Alianza del Atlántico Norte y con Europa, de la que dijo que no avanzaba «en la dirección correcta».

Aumento de presiones sobre Europa

La intervención llega precedida de un aumento de las presiones de la Casa Blanca sobre Europa por el territorio danés. Trump amenazó la semana pasada con aranceles a ocho países europeos, entre ellos Francia, Alemania y Dinamarca, por participar en maniobras militares en la isla ártica.

En respuesta a Trump, el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, rechazó que Dinamarca pueda negociar con el presidente de Estados Unidos. «Donald Trump quiere iniciar negociaciones inmediatas sobre Groenlandia, pero no puede ser», dijo.

Por su parte, el Parlamento Europeo decidió paralizar la ratificación del acuerdo que Bruselas y Washington firmaron en verano en materia comercial, por las amenazas del presidente estadounidense, contra esos ocho países europeos en su intento por adquirir Groenlandia.

Justificación de la adquisición

En su discurso, de una hora y media de duración, el doble de lo previsto en el programa, Trump volvió a insistir en que EEUU paga «el 100 % de la OTAN» y que todo lo que está pidiendo «es tomar Groenlandia, incluido la titularidad, porque necesitamos ser los dueños para defenderla».

Por ello, solicitó «negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos», ya que, como ha ocurrido en otras ocasiones a lo largo de la historia, no había nada malo en comprar el territorio autónomo danés.

De hecho, dijo, «los presidentes estadounidenses han intentado comprar Groenlandia durante casi dos siglos«.

Trump volvió a justificar esa adquisición, que ha soliviantado a Europa, por razones de seguridad nacional e internacional.

El mandatario dijo que durante la II Guerra Mundial cuando Dinamarca cayó bajo el control nazi fue Estados Unidos el que defendió la isla y amplió su presencia con bases militares por toda su costa.

«Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca cayó en solo seis horas de combate y fue incapaz de defenderse a sí misma o Groenlandia», apuntó el mandatario, para quien los estadounidenses deberían haber conservado ese territorio «después de la Segunda Guerra Mundial».

La expectación por escuchar a Trump en esta pequeña ciudad suiza es tal que el acceso al auditorio principal del Centro de Congresos de Davos, en el que tiene previsto pronunciar su discurso, está completamente abarrotado de gente, así como la escalera principal que conecta esa zona con la planta de entrada.

Trump llegó a la ciudad alpina en helicóptero con varias horas de retraso sobre lo previsto inicialmente, después de que el avión presidencial, el Air Force One, sufriera una pequeña avería al salir del país y tuviera que volver a Maryland.

