TSA aplaza medida cautelar solicitada por Dkolor contra el Intrant hasta el 26 de febrero

Santo Domingo.- El Tribunal Superior Administrativo aplazó para el jueves 26 de febrero el conocimiento de la medida cautelar interpuesta por la empresa Dkolor, S.R.L., en contra del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

La decisión fue adoptada por la Presidencia del Tribunal Contencioso Administrativo, que fijó la nueva audiencia para la fecha indicada, cuando se conocerán los argumentos de ambas partes.

La acción judicial fue presentada por Dkolor, S.R.L. con el objetivo de proteger la estabilidad de sus empleados y los derechos de los acreedores, ante la situación generada en torno al contrato de emisión de licencias de conducir, el cual ha estado en operación durante más de 25 años y que ya fue suspendido.

La empresa explicó que, el miércoles 18 de febrero, el Intrant requirió formalmente a Dkolor la suspensión de todos los servicios relacionados con la emisión de licencias de conducir, a partir del jueves 19 a las 5:00 p.m., situación que impacta directamente a cientos de empleados, suplidores y usuarios del sistema, dice la empresa.

Dekolor reiteró que su solicitud busca garantizar la continuidad operativa, la seguridad jurídica y la protección de cientos de familias que dependen directamente de esta operación, así como el cumplimiento de obligaciones pendientes.

