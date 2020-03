TSE aplaza para el 6 de marzo audiencia de Ramfis

El candidato presidencial, Ramfis Domínguez Trujillo, a través de su cuenta de Twitter, @ramfisdt, anunció: “Nuestra audiencia fue aplazada para el viernes 6 de marzo, para que la otra parte ponga en conocimiento unos documentos, que incorporaron a última hora. Seguimos firmes en la defensa de esta candidatura que es del pueblo dominicano”

La acción de amparo interpuesta para revocar la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) No. 18-2020, que rechazó la candidatura presidencial de Domínguez Trujillo, aunque estaba prevista conocerse este miércoles 4 marzo, fue aplazada para el próximo viernes 6 de marzo, a los fines de que la parte que solicitó participar como intervinientes voluntarios pusieran en conocimiento los documentos que acreditaran su capacidad y legitimidad para actuar.

Los abogados, Rafael Helena y Salvador Potentini, alegaron que el único objetivo de la contraparte era dilatar el proceso, que fue solicitado para conocerse de manera brevísima.

No obstante, a pesar de los argumentos presentados tanto por Helena como por Potentini, quienes sostuvieron que la parte que solicita ser “interviniente voluntario” no había presentado poder que acreditara su calidad para actuar; así como tampoco tenía interés legítimo para ser parte del proceso, por cuanto no habían cumplido con los requisitos legales; por considerar que “el amparo no está sometido a formalidades rigurosas”; los jueces del TSE decidieron llevar a cabo la audiencia el próximo viernes 6 de marzo, a los fines de que se regularicen y realicen la comunicación mutua de documentos.

Fuente: Infoteleantillas