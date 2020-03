TSE aplaza para el viernes acción de amparo de Ramfis Trujillo

El Tribunal Superior Electoral aplazó para el próximo viernes seis de marzo el conocimiento de la acción de amparo de extrema urgencia que interpuso Luis José Ramfis Domínguez Trujillo, a fin de que la Fundación Hijos de la Resistencia regularice su intervención voluntaria en este proceso.

Los jueces del TSE rechazaron la petición de la defensa de Ramfis Trujillo, quienes procuraban que la intervención voluntaria de la fundación fuera declarada inadmisible.

También rechazaron la solicitud que hizo en audiencia la Fundación Hijos de la Resistencia para que sea citado el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), quien postula a nivel presidencial a Ramfis.

El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), había rechazado la candidatura presidencial de Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo, presentada por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), para el período constitucional 2020-2024.

“De conformidad con la Resolución 18-20, la candidatura fue rechazada debido a que entre la documentación presentada no figura un acto de renuncia a su nacionalidad de origen, lo que comprueba que el señor Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo no ha documentado renuncia a la nacionalidad adquirida por nacimiento con diez años de anticipación, ni ha residido en el país durante los diez años previos a la postulación del cargo que aspira, razón por la cual y al tenor de lo dispuesto en el párrafo del Artículo 20 de la Constitución de la República, no procede admitir su candidatura”, informó el órgano electoral en la decisión.

Tras la decisión, el candidato presidencial depositó una acción de amparo ante el TSE.

“No quedaremos como víctima ante una decisión enteramente política. Defenderemos nuestro derecho constitucional. Estamos más que listos para defender esta candidatura del pueblo y la patria, a como dé lugar. Pronto anunciaremos los próximos pasos”, dijo el aspirante presidencial.