TSE rechaza demanda buscaba suspender debates organiza ANJE

El Tribunal Superior Electoral (TSE) rechazó este miércoles la demanda que buscaba la suspensión provisional de los debates que organiza esta noche la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

La alta corte argumentó que la organización y celebración de debates electorales por asociaciones de índole privada no está regulada por el ordenamiento jurídico electoral dominicano y, por lo tanto, la no inclusión del demandante a los debates, no puede configurar una turbación manifiestamente ilícita.